Москвичке грозит 10 лет за хищение исторического документа с помощью туфли

Жительнице Москвы грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в хищении при помощи туфли исторического документа из государственного архива. В отношении Екатерины Седовой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 164 УК РФ («Хищение предметов и документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность»). Оно поступило в Басманный суд столицы для рассмотрения по существу 15 ферваля.

Слушание назначено на 18 февраля на 10:00, говорится в картотеке суда.

В свою очередь, в пресс-службе столичной прокуратуры в понедельник, 15 февраля, рассказали, что инцидент произошел в начале ноября 2020 года. Тогда, 62-летняя москвичка, находясь в помещении читального зала Российского государственного военно-исторического архива, пользователем которого она была и имела соответствующий пропуск, похитила исторический документ.

Речь идет об «Изложении Высочайшего повеления об увольнении от службы исполняющего должность военного губернатора Семипалатинской области полковника П.М. Спиридонова и назначении на его место полковника Ф.А. Панова» от 3 марта 1857 года.

Данный документ обвиняемая вытащила из архивного дела, которое потом вернула сотруднику учреждения.

«С целью беспрепятственного выхода из здания архива она поместила похищенный документ, имеющий особую историческую, научную, художественную и культурную ценность, в свою туфлю, где впоследствии он обнаружен сотрудниками полиции», — уточнили в ведомстве.

Согласно оценке судебного эксперта, похищенный документ имеет особую историческую, научную, художественную и культурную ценность. Его стоимость составляет 50 тыс. рублей.

В последний раз уголовное дело по аналогичной статье было возбуждено в отношении Дениса Чуприкова, который похитил картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи в январе 2019 года. В конце сентября Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии.