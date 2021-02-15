Новое оборудование закупили для детской больницы в Нижнем Новгороде

Детская больница № 1 Приокского района Нижнего Новгорода в рамках национального проекта «Здравоохранение» получила высокотехнологичное оборудование: гастрофиброскоп, внешний дефибриллятор, 12-канальный электрокардиограф, а также две компьютерные системы для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Новую технику установили в консультативно-диагностическом центре при первой больнице. По словам Никитина, она позволит улучшить качество оказания медпомощи юным пациентам, а также повысить точность диагностики. Соответственно, удастся повысить эффективность лечения, передает ИА «НьюсНН».

В Нижегородской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» дооснастят восемь первичных сосудистых центров вместо пяти запланированных. Это стало возможным благодаря экономии на торгах. Новое оборудование получат клиники в Нижнем Новгороде, Починках, Дзержинске, Арзамасе. Это компьютерные томографы, аппараты УЗИ экспертного класса, а также оборудование для реабилитации пациентов.