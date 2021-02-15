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Девушка выжила при падении из окна квартиры 16-го этажа в Москве

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В Москве девушка выпала из окна квартиры на 16-м этаже и осталась жива. Об этом 15 февраля рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

«Из окна на 16-м этаже дома по адресу: улица Новокосинская, 20, с. 1, выпала девушка», — рассказал он.

При падении она приземлилась на заснеженный козырек подъезда, ее госпитализировали с тяжелыми травмами, пишет «Газета.ру». Обстоятельства и личность пострадавшей выясняются.

Ранее в понедельник тела мужчины и девочки были обнаружены рядом с многоэтажным домом на юго-западе Москвы. Ранее, 8 февраля, сообщалось, что 11-летняя школьница в Москве упала из окна квартиры на девятом этаже.

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