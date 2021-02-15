Минтранс РФ утвердил обновленные правила ж/д перевозки животных

Минтранс России представил новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 15 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

До сих пор регламентация перевозок питомцев в железнодорожном транспорте осуществлялась в соответствии с актом Министерства путей сообщения (упразднено в 2004 году. — Ред.) от 2003 года. Новый документ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и имеет срок действия до 1 сентября 2027 года.

При перевозке животные подразделяются на две категории: мелкие домашние животные, которых разрешено перевозить в пассажирских поездах, и животные, относящиеся к грузам.

В случае второй категории для транспортировки должны использоваться грузовые вагоны, характеристики которых позволяют осуществлять подобные перевозки. При этом отправитель груза обязуется обеспечить животных безопасными для здоровья и окружающей среды кормами, емкостями для запаса воды, а также подстилкой на весь путь следования, с учетом установленных сроков перевозки и двухдневного запаса.

В свою очередь, проводник должен иметь дополнительные емкости с запасом воды на случай непредвиденной задержки вагонов с животными в пути следования, а также осуществлять очистку пространства от продуктов жизнедеятельности животных во время стоянки поезда. Кроме того, сопровождающий персонал обязан уведомлять территориальные органы ветеринарного надзора в случае массового или единичного заболевания животных, сообщать об их отказе от еды или пищи.

В январе, сообщалось, что Минтранс не поддержал предложение Общероссийского объединения пассажиров ввести единые требования по габаритам перевозимых авиатранспортом животных. Однако, по данным источников «Известий», Минтранс поддержал предложение экспертов увеличить максимально разрешенный вес животных, перевозимых в качестве сопровождаемого груза на 25% — с 50 кг до 75 кг. Как рассказал источник, знакомый с такой инициативой, 15 февраля, предложение увеличить предельный вес перевозимых в самолете животных впервые прозвучало в рамках экспертной рабочей группы по перевозке животных, созданной «Аэрофлотом» в августе 2020 года.