Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Мексике около 400 тыс. человек остались без электричества
Общество
В России увеличат предельный вес провозимых в самолете животных
Мир
Госсекретарь США призвал Турцию избавиться от российских С-400
Интернет
Clubhouse стал самым скачиваемым бесплатным приложением в РФ
Мир
В Киеве заявили о невозможности исполнять Минские соглашения
Общество
Путин предложил снизить ставки по ипотеке для семей с детьми
Общество
В Тобольске у двух человек заподозрили гаффскую болезнь
Экономика
Шесть авиакомпаний выбрали для субсидируемых полетов на Дальний Восток
Экономика
Путин поручил законодательно защитить неопытных инвесторов

В Мексике около 400 тыс. человек остались без электричества

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 400 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды в четырех штатах Мексики. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Не мытьем, так катаньем: ЕС захотел помешать работе Белорусской АЭС
За решением Европарламента стоят литовцы, потерявшие свою атомную электростанцию

«В штатах Нуэво-Леон, Коауила, Тамаулипас, Чиуауа произошло отключение электроэнергии из-за шторма, плохой погоды. Специалисты из Федеральной комиссии по электроэнергии уже работают», — цитирует главу государства «РИА Новости».

Сбой в подаче электричества произошел в 16:48 мск из-за дисбаланса в энергосети, передает RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что число жителей Техаса, оставшихся без электроэнергии в результате обрушившейся на штат снежной бури и похолодания, превысило 2 млн.

На данный момент в штате без света остались 2 382 119 человек при более чем 12 млн зарегистрированных потребителей электроэнергии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021