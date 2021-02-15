В Мексике около 400 тыс. человек остались без электричества

Около 400 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды в четырех штатах Мексики. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«В штатах Нуэво-Леон, Коауила, Тамаулипас, Чиуауа произошло отключение электроэнергии из-за шторма, плохой погоды. Специалисты из Федеральной комиссии по электроэнергии уже работают», — цитирует главу государства «РИА Новости».

Сбой в подаче электричества произошел в 16:48 мск из-за дисбаланса в энергосети, передает RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что число жителей Техаса, оставшихся без электроэнергии в результате обрушившейся на штат снежной бури и похолодания, превысило 2 млн.

На данный момент в штате без света остались 2 382 119 человек при более чем 12 млн зарегистрированных потребителей электроэнергии.