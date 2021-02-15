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Госсекретарь США призвал Турцию избавиться от российских С-400

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Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом в понедельник, 15 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента Штатов по итогу телефонных переговоров Блинкена с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу.

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«Госсекретарь призвал Турцию не хранить у себя российский зенитно-ракетный комплекс С-400. Госсекретарь также выразил поддержку продолжающимся переговорам между союзниками по НАТО Турцией и Грецией», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

3 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что покупка Турцией С-400 подрывает сплоченность и эффективность НАТО. При этом он указал на желание новой американской администрации «выстроить конструктивные связи» между Вашингтоном и Анкарой.

15 января стало известно, что Анкара и Москва в конце января смогут обсудить вопрос о поставках в Турцию второго комплекта С-400.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.

Вашингтон исключил Турцию из совместной программы по производству истребителей F-35 и ввел санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, которые ответственны за покупку С-400. Анкара заявила, что не будет поддаваться на санкционное давление Вашингтона, и не отказалась от С-400.

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