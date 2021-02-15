ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от коронавируса, произведенную британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca, для использования при чрезвычайных ситуациях. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник, 15 февраля.

Препарат теперь можно использовать в программе COVAX по справедливому распределению вакцин в мире. Препарат компании AstraZeneca стал второй, после Pfizer-BioNTech, вакциной, получившей официальное одобрение организации для использования в чрезвычайных ситуациях.

«Сегодня ВОЗ дала список для использования в чрезвычайных ситуациях двум версиям вакцины Oxford-AstraZeneca, дав зеленый свет на глобальное внедрение этих вакцин с помощью COVAX», — говорится заявлении, распространенном в Twitter ВОЗ.

Отмечается, что одна из версий вакцины производится в Корее, а вторая в Индии. Разрешение использования вакцины при ЧС отражает качество и безопасность, а также эффективность вакцин, попавших в соответствующий список. Занесение в него является предварительным условием для распространением вакцины по COVAX.

8 февраля португальские власти посоветовали отказаться от применения вакцины AstraZeneca, для граждан старше 65 лет. В этот же день сообщалось, что министр здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе заявил о приостановке реализации плана по вакцинации населения препаратом AstraZeneca после заявления газеты The Financial Times о его малой эффективности.

9 февраля в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что Азербайджан выдал разрешение на проведение первого в мире исследования комбинации вакцин от коронавирусной инфекции AstraZeneca и «Спутник V».

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса — его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

COVAX — международный механизм в рамках ВОЗ, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик.