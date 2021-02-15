Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Астрахани

Прокуратура Астраханской области начала проверку по факту обрушения моста через протоку Серебряная Воложка в микрорайоне XX лет Октября в областном центре. Об этом сообщили в ведомстве.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, своевременности проведения ремонта или обследования моста на предмет устойчивости его конструкций», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Обрушение произошло в ночь на понедельник, 15 февраля. Как рассказали «Астрахань-24» в горадминистрации, на место были направлены профильные специалисты. Они выяснили, что в двух центральных понтонах моста из-за активных подвижек льда образовалась течь. В результате понтон затонул.

Поднять мост с берега не представляется возможным. Для этого потребуется плавкран. Вопрос сейчас рассматривается с учетом ситуации на акватории Серебряной Воложки.

Пешеходное движение по мосту запрещено. Объект представляет опасность для жизни и здоровья людей.