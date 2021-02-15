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Посла США в Анкаре вызвали в МИД Турции после заявлений о гибели людей в Ираке

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Посла США в Анкаре вызвали в министерство иностранных дел Турции. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

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«В МИД Турции был вызван посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд. Ему была передана наша самая жесткая позиция по этому поводу», — отметил собеседник агентства.

Ранее в американском Госдепартаменте выразили соболезнования в связи со смертью 13 граждан Турции в Ираке. В ведомстве сомневаются в утверждениях министерства национальной обороны Турции о причастности к гибели людей членов Рабочей партии Курдистана (РПК), однако заверили, что осудят данные действия, если предположения Анкары подтвердятся.

Также аналитики работающей на правительство США американской корпорации RAND признали проблему с числом жертв авиаударов военно-воздушных сил страны среди мирных жителей Ирака и Сирии и рекомендовали снизить гражданские потери в будущем.

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Запад следует двойным стандартам в борьбе с терроризмом и создает имитацию противостояния с боевиками.

Организация РПК признана террористической во многих странах мира, включая Евросоюз. Лидер РПК Абдулла Оджалан с 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы.

Курды — этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в основном в восточной части Турции (Северный Курдистан), западном Иране (Восточный Курдистан), северном Ираке (Южный Курдистан) и северной Сирии (Западный Курдистан).

По разным данным, численность курдов колеблется от 20 млн до 40 млн человек во всем мире. В Турции их проживает около 15 млн, в Ираке — 7 млн, в Иране — 3,5 млн, в Сирии — 1,8 млн. Этнический Курдистан на протяжении длительного исторического периода находится в состоянии нестабильности из-за отсутствия отдельного государства, за создание которого ведется борьба.

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