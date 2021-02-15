Правительство Германии сообщило об охране Навального местными спецслужбами

В бундестаге заявили, что блогер Алексей Навальный с момента прибытия на территорию Германии 22 августа 2020 года находился под защитой сотрудников группы безопасности федеральной уголовной полиции. Об этом говорится в ответе немецкого парламента на соответствующий запрос депутатов фракции «Альтернатива для Германии».

Отмечается, что после 31 августа 2020 года безопасность Навального обеспечивали ведомства уголовной полиции немецких земель, на территории которых находился блогер, приводит текст документа «РИА Новости» в понедельник, 15 февраля.

Кроме того, в сообщении говорится, что силовые структуры ФРГ обеспечивали безопасность блогера как личного гостя канцлера страны Ангелы Меркель, а когда он находился на лечении в немецкой клинике с 22 августа по 23 сентября 2020 года, то его безопасность обеспечивали полицейские, дежурившие по периметру больницы, пишет «Газета.ру».

В сообщении отмечается, что силовые ведомства Германии обеспечивали безопасность блогера как личного гостя канцлера страны Ангелы Меркель. Когда он пребывал на лечении в клинике «Шарите» c 22 августа по 23 сентября прошлого года, за его благополучием следили полицейские, которые дежурили по периметру больницы.

Блогер Алексей Навальный почувствовал себя плохо в августе 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в Омске, где блогера доставили в одну из местных больниц. Российским врачам удалось стабилизировать состояние пациента, после чего его разрешили забрать на лечение в Германию.

Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите», где спустя некоторое время заявилии об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок». При этом никаких доказательств обнаружения в организме Навального указанных веществ предоставлено не было и на все запросы Генпрокуратуры России по делу по существу ответов получено не было.

23 сентября россиянина выписали из стационара, а 17 января Навальный вернулся в Москву. При этом в аэропорт Берлина его доставили в кортеже с мигалками, но не к терминалу, а сразу на летное поле. Немецкие журналисты рассказали, что блогер даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

Когда Навальный прибыл в московский аэропорт Шереметьево, то был задержан. 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев.

Причиной такого решения суда стали многократные нарушения блогером испытательного срока по данному делу. Так, по данным ФСИН, в течение прошлого года он не являлся на регистрацию не менее шести раз.