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Правительство Германии сообщило об охране Навального местными спецслужбами

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В бундестаге заявили, что блогер Алексей Навальный с момента прибытия на территорию Германии 22 августа 2020 года находился под защитой сотрудников группы безопасности федеральной уголовной полиции. Об этом говорится в ответе немецкого парламента на соответствующий запрос депутатов фракции «Альтернатива для Германии».

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Отмечается, что после 31 августа 2020 года безопасность Навального обеспечивали ведомства уголовной полиции немецких земель, на территории которых находился блогер, приводит текст документа «РИА Новости» в понедельник, 15 февраля.

Кроме того, в сообщении говорится, что силовые структуры ФРГ обеспечивали безопасность блогера как личного гостя канцлера страны Ангелы Меркель, а когда он находился на лечении в немецкой клинике с 22 августа по 23 сентября 2020 года, то его безопасность обеспечивали полицейские, дежурившие по периметру больницы, пишет «Газета.ру».

В сообщении отмечается, что силовые ведомства Германии обеспечивали безопасность блогера как личного гостя канцлера страны Ангелы Меркель. Когда он пребывал на лечении в клинике «Шарите» c 22 августа по 23 сентября прошлого года, за его благополучием следили полицейские, которые дежурили по периметру больницы.

Блогер Алексей Навальный почувствовал себя плохо в августе 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в Омске, где блогера доставили в одну из местных больниц. Российским врачам удалось стабилизировать состояние пациента, после чего его разрешили забрать на лечение в Германию.

Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите», где спустя некоторое время заявилии об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что блогера якобы отравили веществом из группы «Новичок». При этом никаких доказательств обнаружения в организме Навального указанных веществ предоставлено не было и на все запросы Генпрокуратуры России по делу по существу ответов получено не было.

23 сентября россиянина выписали из стационара, а 17 января Навальный вернулся в Москву. При этом в аэропорт Берлина его доставили в кортеже с мигалками, но не к терминалу, а сразу на летное поле. Немецкие журналисты рассказали, что блогер даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

Когда Навальный прибыл в московский аэропорт Шереметьево, то был задержан. 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев.

Причиной такого решения суда стали многократные нарушения блогером испытательного срока по данному делу. Так, по данным ФСИН, в течение прошлого года он не являлся на регистрацию не менее шести раз.

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