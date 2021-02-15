Более 70 новых уличных фонарей установят в Самаре

В Самаре в этом году намерены установить 72 новых уличных фонаря с высокохудожественными чугунными элементами. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен будет поставить на склад 59 фонарей с одним плафоном и 13 — с двумя. Определить исполнителя планируется 3 марта, пишет НИА «Самара» со ссылкой на «Сова.Инфо».

Светильники у фонарей будут светодиодными. Сама конструкция должна представлять собой чугунную тумбу со стальной опорой, на которой размещен подвесной алюминиевый плафон.

Максимальная стоимость контракта составит 23 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Самаре планируется сбор пожертвований на памятник императору Александру II. Предстоит собрать порядка 70 млн рублей. Деньги на него из бюджета выделять не планируется.