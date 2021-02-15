Дома в Третьяковском районе Алтайского края могут остаться без отопления

Жители и депутаты Третьяковского района Алтайского края сообщили, что запасов угля (500 тонн) хватит всего на неделю. Они опасаются, что их домовладения могут остаться без тепла.

Единственный поставщик тепловой энергии в районе МУП «Старт» находится под управлением конкурсного управляющего в следствии банкротства, передает altapress.ru.

«А что будет дальше? Множество объектов социальной и административной инфраструктуры, а также значимый объем жилого фонда района останутся зимой без теплоснабжения». — бьют тревогу жители Третьяковского района.

Как стало известно 10 февраля, в результате аварии на теплотрассе в городе Куйбышеве Новосибирской области без тепла остались более 100 зданий: 85 частных и 20 многоквартирных домов, три школ и один колледж.

Ранее, 8 февраля, жильцы 170 многоквартирных домов в Воронеже в 20-градусный мороз остались без отопления из-за прорыва на теплосетях.