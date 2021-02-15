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В Киеве заявили о невозможности исполнять Минские соглашения

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Украина не может выполнять Минские соглашения в действующей редакции, заявил 15 февраля министр по делам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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По его словам, отказаться от взятых на себя обязательств в рамках документа Киев не может, но не считает его международным договором или законом, отмечает «Интерфакс - Украина». В то же время Резников согласен с тем, что Минские соглашения остаются «единственной базой», которая существует для разрешения конфликта.

«Речь идет об очередности проведения местных выборов в Донбассе и передачи контроля на границе Украины и России», — объяснил чиновник свою точку зрения. Для проведения голосования Киев должен быть уверен в безопасности его участников.

По его мнению, Москва настаивает на приоритете политического урегулирования, забывая про безопасность..

На прошлой неделе бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк спрогнозировал, чем может обернуться для Киева отказ от выполнения Минских соглашений. По его словам, за месяц-два Киев потеряет всю Донецкую и Луганскую области.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы и в нормандском формате. Москва неоднократно призывала Киев исполнить свою часть обязательств в рамках Минских договоренностей.

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