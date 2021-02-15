Ливневую канализацию реконструировали на одной из улиц Омска

В Омске завершилась реконструкция ливневой канализации на улице Богдана Хмельницкого, в рамках которой подрядчик также построил локальные очистные сооружения. Об этом сообщает городская мэрия.

В департаменте строительства Омска отмечают, что строительство очистных сооружений обеспечит очистку талых и дождевых вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов. Это в свою очередь позволит добиться норм сброса сточных вод в водные объекты рыбохозяйственного назначения, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Стоимость реконструкции составила 44,3 млн рублей. Деньги выделили из городского бюджета. Всего в эксплуатацию сданы две установки, каждая из которых включают фильтры грубой и тонкой очистки, пескоуловитель, коалесцентный модуль и сорбиционный блок, а также технические колодцы.

В сентябре прошлого года сообщалось, что мэрия Омска выделит 50 млн рублей на строительство ливневой канализации, капитальный ремонт и содержание уже имеющихся ливневок. Мероприятия включены в программу благоустройства индивидуальной жилой застройки на 2021 год.