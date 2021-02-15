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В Тобольске у двух человек заподозрили гаффскую болезнь

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В больницу города Тобольск Тюменской области доставлены два человека с подозрением на гаффскую болезнь. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Отмечается, что пациенты были доставлены в приемное отделение областной больницы № 3 Тобольска. В настоящее время им проводится комплексная диагностика.

На момент осмотра состояние пациентов оценено как удовлетворительное. Окончательный диагноз будет установлен по итогам всех исследований, проведение которых может потребовать некоторого времени, приводит сообщение URA.RU.

В пресс-службе также добавили, что окончательный диагноз установят по итогам проведенных исследований.

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Гаффская болезнь — острое заболевание, которое возникает в результате употребления в пищу отравленной рыбы или животных, которые ею питались. Изначально симптомы напоминают обычное отравление, но спустя некоторое время у больного начинаются судороги, отказывают конечности. Без медицинской помощи болезнь может привести к отказу печени и почек и летальному исходу.

В октябре 2019 года диагноз «гаффская болезнь» клинически подтвердили у восьми жителей Тюменской области.

По предварительной версии, причиной передачи заболевания стало употребление рыбы, которую сельчане выловили из местного Андреевского озера. Уточняется, что официального запрета на вылов рыбы оттуда нет, однако жителей предупреждали о рисках заражения и рекомендовали воздержаться от рыбалки. В пресс-службе подчеркнули, что болезнь не передается от человека к человеку.

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