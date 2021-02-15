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Шесть авиакомпаний выбрали для субсидируемых полетов на Дальний Восток
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Шесть авиакомпаний выбрали для субсидируемых полетов на Дальний Восток

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Шесть российских авиакомпаний, среди которых «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Ютэйр», будут осуществлять в 2021 году субсидируемые перелеты в города Дальнего Востока. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в Росавиации.

В сообщении отмечается, что в отборе приняли участие восемь авиакомпаний.

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В результате было принято решение о том, что «Аэрофлот» получит субсидии за рейсы Магадан–Москва–Магадан, Южно-Сахалинск–Москва–Южно-Сахалинск, Хабаровск–Москва–Хабаровск, Владивосток–Москва–Владивосток и Петропавловск-Камчатский–Москва–Петропавловск-Камчатский.

«Ютэйр» будет осуществлять перевозки по маршруту Анадырь – Москва – Анадырь, «Уральские авиалинии» в свою очередь по маршруту Благовещенск – Москва – Благовещенск.

Авиакомпания АЛРОСА будет выполнять полеты Мирный–Москва–Мирный и Полярный–Москва–Полярный, «Якутия» по маршруту Нерюнгри–Москва–Нерюнгри.

S7 сможет осуществлять авиаперевозки по маршруту Улан-Удэ–Москва–Улан-Удэ.

13 января глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что объем направленных правительством России на субсидированные перевозки средств составил 5 млрд рублей.

Рейсы внутри ДФО, из округа, а также в Крым и Калининград субсидируются в рамках правительственного постановления № 215 от 2018 года. В 2020 году государство выделило на эти цели 5,8 млрд рублей. Воспользоваться льготными перевозками могут россияне до 23 лет и старше 60 лет (женщины — старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.

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