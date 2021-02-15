Роспотребнадзор оценил влияние мутаций COVID-19 на вакцину центра «Вектор»

Мутации коронавирусной инфекции не оказывают влияние на эффективность вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса (британского, южноафриканского, бразильского), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины «ЭпиВакКорона»». Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны», — заявили в ведомстве «РИА Новости».

Как уточняется, центр «Вектор», создавший препарат, ведет мониторинг появляющихся типов COVID-19, которые потенциально могут изменить эффективность вакцины.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин поручил проанализировать эффективность российских вакцин от коронавируса против его новых штаммов. Отмечается, что доклад на эту тему правительству России необходимо предоставить до 15 марта текущего года.

Накануне врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что России не удастся избежать проникновения на свою территорию британского штамма коронавируса. Он добавил, что подъем заболеваемости COVID-19 ожидает Россию в середине весны.

Ранее, 11 февраля, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что необходимо быть готовыми к тому, что вакцины от коронавирусной инфекции придется модифицировать из-за мутации вируса.

В этот же день директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил уверенность, что распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к началу новой пандемии. Он подчеркнул, что появление новых штаммов коронавируса говорит о том, что инфекция всё еще бьет по человечеству.

10 февраля ВОЗ сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен на прошлой неделе еще в шести странах, и их общее число достигло 86. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).