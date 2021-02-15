ООН предупредила о росте цен и риске дефицита продуктов из-за COVID-19

Бедные страны в 2021 году стали подвержены еще большему риску столкнуться с продовольственным кризисом, связанным с ростом цен на продукты, из-за пандемии COVID-19. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщила специальный посланник ООН по вопросам Саммита по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата.

«Продовольственные системы сократились из-за COVID-19. Продукты подорожали, а в некоторых местах стали недоступны людям. Вопрос продовольствия в этом году стоит острее, чем в прошлом», — заявила спецпосланник в интервью газете The Guardian.

Калибата также отметила, что тяжелее всех сейчас рынкам, на них пришелся больший удар. Режим карантина закрыл продуктовые рынки, что привело к ухудшению положения фермеров.

Она особо обратила внимание на тяжелое положение африканских стран, к которым относятся Кения, Сомали и Эфиопия. Некоторые из них сталкиваются с серьезным ростом цен на продовольствие и его дефицитом. Это обстоятельство может усугубиться такими проблемами, как прогнозируемая в Восточной Африке засуха.

Калибата посоветовала правительствам готовиться к более длительному кризису, чем они, возможно, первоначально предполагали. Она упомянула, что борьба с коронавирусом и его экономическими последствиями может занять не менее пяти лет.

«Ошибка номер один заключалась в том, что мы думали, что кризис будет коротким, мы думали, что это, может быть, шесть месяцев. Я не жалуюсь на ограничения, они очень важны для защиты людей, но они не должны быть неопределенными», — подчеркнула она.

По словам спецпосланника, одним из приоритетов должно быть обеспечение перемещения продовольствия из районов производства в распределительные центры и центры потребления, а также через границы.

Ранее, 1 февраля, стало известно, что согласно данным Минсельхоза за январь 2021 года отмечается максимальное подорожание у отечественных производителей огурцов (+9,7%), картофеля (+8,4%) и макарон (+6,6%).

Так, на 27 января, по сравнению с 1 января, в России цена у производителей огурцов составила 107,3 рубля за 1 кг (+9,7%), картофеля — 16,5 рубля (+8,4%), помидоров — 108 рублей (+3,8%), моркови — 16,3 рубля (+3,2%). Стоимость увеличилась и у изготовителей макаронных изделий — 42,5 рубля (+6,6%).

При этом цены на мясо птицы, свинину и баранину выросли незначительно — максимум на 1,7%. Близкая динамика у гречневой крупы — плюс 1,8%. Стоимость яиц на заводах, напротив, упала: 10 штук первой категории стоили 54,2 рубля (–7%), второй — 48,9 рублей (–4,6%).