Власти Подмосковья назвали дату завершения уборки снега

Не позднее 18 февраля в Московской области полностью завершат уборку снега с дорог. Об этом заявил глава регионального министерства транспорта Алексей Гержик.

По его словам, которые приводит «Подмосковье сегодня», после завершения снегопада главной задачей является устранение его последствий. Работы на проезжей части и тротуарах необходимо завершить в течение 23 часов. А в течение пяти суток очень важно вывезти снег. Это особенно сложно, учитывая объем выпавших осадков.

По мнению министра, руководители округов работают слаженно. Была организована работа с охватом 14 млн жителей. Им рассылались обращения с просьбой не пользоваться личным транспортом, на телеканалах показывали репортажи. Реакция жителей была положительной.

15 февраля сообщалось, что с улиц Москвы за сутки убрали более 2 млн кубометров снега. Вереница из грузовиков выстроилась к снегоплавильным пунктам. Справиться полностью с последствиями снегопада за один день не удалось.