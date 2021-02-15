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Стали известны дата и место прощания с актером Валкманом

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Прощание с актером театра и кино Олегом Валкманом состоится в Москве 16 февраля.

«Прощание с Олегом Борисовичем Валкманом состоится 16.02.2021 в 09:45 по адресу: 29-я больница, Госпитальная площадь, 2, корпус 27», — цитирует сообщение РЕН ТВ.

Валкман скончался 13 февраля, на 53-м году жизни.

Представитель актера рассказала, что у него поднялась температура, ему стало плохо. Ему вызвали «скорую», какое-то время он лежал в реанимации.

Артиста похоронят на родине в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте kp.ru.

Валкман родился в 1968 году. Окончил Горьковское театральное училище, а в 1996 году — РАТИ (ГИТИС).

Впервые он появился на экране в 1994 году, однако активно сниматься в кино начал только в 2001 году. Широкому зрителю Валкман известен по ролям в телесериалах «След», «Громовы», «Марш Турецкого», в кинолентах «Богиня: как я полюбила», «Страна глухих», сообщает телеканал «360».

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