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Опубликовано видео работы российской системы предупреждения о ракетном нападении

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Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлены испытания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Видео размещено в понедельник, 15 февраля, на официальной странице ведомства в Facebook.

На кадрах показано, как в штаб поступает информация о пуске ракеты с координатами ее вылета.

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«СПРН стала одной из первых систем, выполнявшая задачи по обнаружению возможных налетов баллистических ракет полностью в автоматическом режиме. За годы дежурства она прошла несколько этапов модернизации», — говорится в сообщении Минобороны.

Уточняется, что в состав системы были введены более мощные радиолокационные станции и космический эшелон, который включает специальные космические аппараты и наземные пункты управления.

Накануне стало известно, что государственные испытания СПРН были завершены в конце 2020 года.

В тот же день об уникальных особенностях российской СПРН рассказал генеральный конструктор и гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.

Он отметил, что систему всегда разрабатывали на пределе научно-технических возможностей, поэтому она может фиксировать и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет, которые летают со скоростью М=5–6 (число Маха).

22 января сообщалось, что специалисты АО «РТИ» до конца года планировали разработку проекта модернизации РЛС российской системы предупреждения о ракетном нападении. Отмечалось, что план модернизации для РЛС будет индивидуальным. Также утверждалось, что отдельные аналоговые станции СПРН, построенные 15–20 лет назад, полностью переведут на цифровые технологии.

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