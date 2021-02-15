«Росатом» предложил создать Национальный центр физики и математики

В России появится Национальный центр физики и математики. Автором идеи объединения стала Госкорпорация «Росатом». Центр будет заниматься получением научных результатов мирового уровня, подготовкой ученых высшей квалификации, сообщает телеканал «Известия». В проекте примет участие Курчатовский институт. Координировать работу центра будет правительственная комиссия. Среди научных направлений — физика высоких энергий, искусственный интеллект, ядерная и радиационная физика.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.