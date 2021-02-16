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Социальная газификация, придуманная президентом страны Владимиром Путиным, рискует превратиться в антисоциальную. Еще в прошлом году глава государства поручил подготовить новую модель газоснабжения страны, устроенную таким образом, чтобы средства граждан при ее реализации не были задействованы. При этом представить проект программы нужно было до 1 января 2021 года. И, если основные параметры (единый региональный оператор, единое окно, сокращение сроков подключения почти в два раза) в прошлом году были определены, чиновники «споткнулись» на самом главном вопросе программы — источниках финансирования. О чем и шел разговор на селекторном совещании «Единой России» под руководством председателя партии Дмитрия Медведева.

В мероприятии приняли участие как представители региональных отделений, так и глава «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики Николай Шульгинов и курирующий отрасль вице-премьер Александр Новак. Первые, рапортуя об успехах газификации, выдвигали предложения использовать материнский капитал на закупку газового оборудования. Такие предложения выдвигались еще в прошлом году.

Стоит напомнить, что на данный момент средства материнского капитала можно направить на проведение строительных работ и реконструкцию жилого дома. Инициаторы нововведения считают, что проведение необходимых для комфортной жизни коммуникаций значительно улучшит жилищные условия. И, справедливости ради стоит отметить, что, говоря о социальной газификации, чиновники и представители заинтересованных компаний имеют ввиду доведение трубы до забора, само же оборудование действительно стоит недешево. Поэтому в этом есть своя логика.

Но нужны средства и на то, чтобы эту трубу довести до забора. И вот в этом-то и есть основной вопрос. По подсчетам «Газпрома», на реализацию социально-ориентированной газификации до 2030 года потребуется порядка 2 трлн рублей. В прошлом году газовый монополист сообщал, что на ближайшие пять лет компания намерена выделить порядка 526 млрд рублей до 2026 года. В качестве одного из инструментов финансирования группа рассматривает и в настоящее время обсуждает с федеральными органами исполнительной власти возможный выпуск бессрочных облигаций с государственной поддержкой. Объем размещения может стать рекордным — 150 млрд рублей.

Кроме прочего, выступая на селекторном совещании, глава «Газпрома» Алексей Миллер внес предложение позаимствовать в электроэнергетике опыт так называемого «котлового подхода».

В прошлом году сообщалось, что для реализации газификации планируется использование средств от спецнадбавки на тариф по транспортировке газа по газораспределительным сетям. В 2020 году вышло постановление правительства № 702, в котором говорится, что спецнадбавка является целевым источником для финансирования газификации, но регионы смогут применять ее только на основании мероприятий, отраженных в региональных программах. В 2019-м суммарно по Российской Федерации спецнадбавка составила 11,5 млрд рублей. В текущем году она будет увеличена с 25% до 35%.

По словам Миллера, на сегодняшний момент в стране есть регионы, в которых газификация уже достигла 100% или скоро дойдет до этого показателя, поэтому было бы целесообразно вынести принятие решений по тарифу на федеральный и межрегиональный уровень.

«Первый уровень, который с уровня ФАС для всех регионов утверждается, абсолютно равный, одинаковый для потребителей, а вторая часть — это часть на перераспределение между регионами, которые сегодня платят тарифы, и они все равно будут повышаться в рамках принятых решений роста тарифов. Но им уже не требуется тот объем инвестиций в газораспределительные сети, там все эти вопросы уже решены. Это регионы с большим объемом потребления, регионы с крупными промышленными потребителями и так далее», — пояснил Миллер.

При этом глава «Газпрома» отметил, что в таком случае не потребуется введения дополнительных акцизов на газ и индексации оптовых цен на топливо. Это «методически понятный подход, которой опробован в другой отрасли, абсолютно межрегионально справедливый», и, по оценке монополиста, способный дать хорошую финансовую прибавку к тому, чтобы обеспечить граждан газом без привлечения их средств и полностью реализовать все те цели, которые стоят в рамках программы газификации.

Курирующий отрасль вице-премьер Александр Новак не был столь оптимистичен. Во-первых, по его словам, сегодня на реализацию программы не хватает около 500-600 млрд рублей, даже с учетом возможного выделения «Газпромом» равноценной суммы на следующую пятилетку. Поэтому Новак не стал исключать введение акциза, индексацию оптовых цен на газ и использование кредитов Минфина, которые уже заимствованы регионами. По его словам, есть разъяснение Минфина, что эти средства могут быть направлены в том числе и на вопросы газификации.

И если последнее предложение, так же, как и «котловой подход», укладываются в рамки понятия социальной газификации, то к акцизу и росту оптовых цен на газ есть вопросы. И в первую очередь — об их влиянии на конечную стоимость продукции, производимой на основе газа и/или с его использованием. О параметрах акциза ни в прошлом году, ни в этом ничего не было сказано, и с одной стороны сложно предугадать его воздействие. Но не стоит далеко ходить — достаточно вспомнить связь роста акцизов с ценами на моторное топливо.

Что же касается индексации оптовых цен, то среди предложений Минэнерго говорилось о росте на 1-2% в год. Учитывая, что потребление газа на внутреннем рынке в среднем в год составляет порядка 440 млрд кубометров, а средняя оптовая цена — 4,5 тысяч рублей за тысячу кубометров, индексация в год может дополнительно принести до 40 млрд рублей или 400 млрд рублей за десять лет, что вполне бы могло решить вопрос финансирования. Тем более, что к этому добавятся 120-130 млрд от спецнабавки за тариф.

Но все это вовсе не социально ориентированные и далеко не популярные меры для населения, ведущие так или иначе, пусть и к незначительному, но росту потребительских цен. Поэтому возникает вопрос: примет ли такую работу президент, подчеркнувший в своих поручениях, что модель газификации страны должна быть разработана, исключая привлечение средств населения. Пожалуй, не стоит забегать вперед. Окончательное решение еще не принято и один раз, как акциз, так и индексацию оптовых цен уже исключали из списка источников финансирования. Работа продолжается.

Автор — обозреватель «Известий», главный редактор журнала «Нефтегазовая вертикаль»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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