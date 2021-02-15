Редкого зверя харзу сняли фотокамеры в Приморье

Сотрудники центра спасения диких животных «Тигр» сняли на камеру довольное животное, которое живет на территории Приморья — харзу. Фото опубликовано на официальной странице центра в Instagram.

Как рассказали сотрудники центра Vostokmedia, зверька удавалось заснять всего несколько раз. Это самый крупный и яркий представитель куниц. Харзу называют желтогрудой или уссурийской куницей. В России она живет только на Дальнем Востоке и распространена в Юго-Восточной Азии.

Звери занесены в «Перечень объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде.

Агентство напоминает, что в ранее в Дальнегорском городском округе Приморского края спасли японского журавля по имени Квотер. Эта птица занесена в Красную книгу. Журавль по неизвестной причине заблудился во время осеннего перелета. Сейчас он находится в центре «Тигр», а весной его выпустят в естественную среду обитания.