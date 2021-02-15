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Поликлинику и стационар в Курганской области отремонтируют за 10 млн рублей

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На ремонт поликлиники и стационара в селе Шатрово в Курганской области намерены направить 10 млн рублей. Это на 0,5 млн рублей меньше, чем требует смета. Соответствующая информация следует из документов на портале госзакупок.

Как пишет ИА «Ура.ру», сметная стоимость работ составляет более 10,471 млн рублей. Максимальную цену контракта при этом оценили в 10 млн рублей.

Компания «Строительный Альянс» посчитала, что стоимость занижена намеренно, и подала жалобу в УФАС. В стройфирме также отмечают, что цена контракта рассчитана без учета инфляции. Предприятие просит УФАС провести детальную проверку.

Кроме того, проект предусматривает частичный ремонт вентиляции здания, что, по мнению заявителя, нецелесообразно. После монтажа установки проверить работу системы не получится.

Доводы фирмы УФАС рассмотрит 17 февраля. До тех пор закупка приостановлена.

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