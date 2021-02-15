ВОЗ порекомендовала переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан порекомендовала уже переболевшим COVID-19 людям всё равно сделать прививку от инфекции.

Эксперт в интервью, опубликованном в Twitter в понедельник, 15 февраля, отметила, что у перенесших заболевание людей формируется «иммунный ответ», однако не у всех он достаточно сильный, чтобы противостоять повторному заражению.

При этом он уточнила, что в первую очередь задуматься о вакцинации надо тем, кто перенес COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, так как у них наблюдается самый слабый «иммунный ответ».

«Вакцина, в случае если вы уже были ранее инфицировании и решили сделать прививку, будет действовать как усилитель защитной реакции организма», — подчеркнула Сваминатан.

Информации о том, какова продолжительность действия защитных функций организма от повторного заражения, по словам эксперта, пока нет. При этом она напомнила, что прививаться от инфекции на данный момент могут только взрослые, пишет «Газета.ру».

В конце января Американская ассоциация содействия развитию науки опубликовала статью, согласно которой, пациенты, перенесшие коронавирус SARS-CoV-2 в тяжелой форме, могут иметь более сильную и длительную иммунную защиту от повторного заражения этой инфекцией.

Кроме того несколькими днями ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, наблюдается сохранение стойкого иммунитета на протяжении семи-восьми месяцев.

При этом руководитель группы по созданию вакцины «Спутник V», член-корреспондент РАН Денис Логунов в этом же месяце рассказал, что у граждан, получивших прививку от коронавирусной инфекции, уровень антител в среднем выше, чем у переболевших COVID-19.

Однако 18 января вице-премьер России Татьяна Голикова также посоветовала тем, кто уже перенес COVID-19, не торопиться с вакцинацией. По ее словам, несмотря на возможное постепенное снижение количества антител к инфекции, которые выработались в организме после болезни, это не означает, что уходит клеточный иммунитет, или клеточная память.

В этот же день в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин 13 января. Прививают россиян бесплатно препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Он является первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.