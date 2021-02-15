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Названы самые популярные услуги и товары у москвичей в дни снегопада

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Во время сильного снегопада, прошедшего в центральной России 13 и 14 февраля, самыми популярными товарами у москвичей стали лопаты. Об этом сообщил 15 февраля сервис «Объявления» социальной сети «ВКонтакте».

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Это вызвано аномальными морозами и снегопадами

Поиск лопат в выходные вырос в 17 раз, а спрос на услуги по уборке снега увеличился в 28 раз по сравнению с предыдущими выходными. Услуги по вывозу снега москвичи искали в 7 раз чаще.

Одновременно во время аномального снегопада в Москве появились и новые услуги по срочной доставке лопат. Как отметили специалисты сервиса, москвичи согласны расчищать снег в среднем за 690 рублей в час. Находятся и готовые очистить тропинки к подъездам за 500 рублей.

Услуга «откопать из снега автомобиль» в среднем обойдется в 820 рублей в час. При этом женщинам-клиенткам чаще обещают скидку.

Строительные бригады приступят к уборке снега за 2 тыс. рублей в час. При этом спрос услугу снегоуборщика вырос 13 февраля в 15 раз по сравнению с предложениями неделей ранее.

В дни снегопада в Москве вырос спрос и на аренду снегоуборочной техники, предлагалась в среднем сумма в 12 тысяч рублей за смену. За трактор размером побольше обещали заплатить и до 16 тыс. рублей.

14 февраля коммунальные службы Москвы убрали с улиц более 1 млн куб. м снега. 14 февраля в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева уточнили, что для ликвидации последствий затяжного снегопада в Московской области потребуется пять дней.

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