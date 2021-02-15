Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поручил подготовить меры по трудоустройству безработных
Мир
Вакцинация от Эболы началась в Конго
Общество
В Госдуме выступили против отмены льготной ипотеки
Общество
Путин поручил кабмину проанализировать освоение регионами средств на дороги
Мир
Столтенберг отметил готовность дронов НАТО к мониторингу восточных границ
Мир
ВТО впервые возглавит женщина
Мир
Австрийская газета назвала шоком реакцию Европы на «Спутник V»
Мир
В бундестаге исключили обсуждение остановки СП-2 на переговорах с США
Общество
Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

Систему уличного освещения модернизируют в Медногорске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Медногорск (Оренбургская область) в этом году намерены модернизировать систему уличного освещения. Старые светильники, потребляющие много энергии, будут заменены на новые.

Согласно контракту с подрядчиком, всего будет установлено 2122 новых светильника. Одна из бригад уже приступила к работам в селе Рысаево, другая — в районе поселка Западный, сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на газету «Медногорский рабочий».

На днях глава города Андрей Нижегородов проверил ход работ в селе Рысаево. В ходе поездки он отметил, что власти ставят перед собой задачу сделать дворы светлее, а не просто заменить одни светильники на другие.

В рамках модернизации в городе внедрят автоматизированную систему управления освещением. Она позволит регулировать приборы онлайн, с помощью компьютерного сервиса администрации. Также рассматривается возможность управления с мобильного устройства.

Обновление позволит значительно сэкономить затраты городского бюджета на уличное освещение, а также улучшит его качество.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021