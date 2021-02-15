Систему уличного освещения модернизируют в Медногорске

В городе Медногорск (Оренбургская область) в этом году намерены модернизировать систему уличного освещения. Старые светильники, потребляющие много энергии, будут заменены на новые.

Согласно контракту с подрядчиком, всего будет установлено 2122 новых светильника. Одна из бригад уже приступила к работам в селе Рысаево, другая — в районе поселка Западный, сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на газету «Медногорский рабочий».

На днях глава города Андрей Нижегородов проверил ход работ в селе Рысаево. В ходе поездки он отметил, что власти ставят перед собой задачу сделать дворы светлее, а не просто заменить одни светильники на другие.

В рамках модернизации в городе внедрят автоматизированную систему управления освещением. Она позволит регулировать приборы онлайн, с помощью компьютерного сервиса администрации. Также рассматривается возможность управления с мобильного устройства.

Обновление позволит значительно сэкономить затраты городского бюджета на уличное освещение, а также улучшит его качество.