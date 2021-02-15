В Госдуме выступили против отмены льготной ипотеки

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг выступил в понедельник, 15 февраля, против отмены программы льготной ипотеки под 6,5% в регионах, где отмечается высокий рост цен на жилье.

По его словам, рост цен связан не с программой льготной ипотеки, а с тем, что в России резко выросли цены на металл и, соответственно, на железобетонные изделия и конструкции.

«Нужно разбираться с ростом цен, с монополиями, а не ограничивать возможности граждан на покупку жилья по льготной ставке. Мы просто лишим граждан жилья», — цитирует парламентария агентство городских новостей «Москва».

Гартунг отметил, что необходимо проанализировать, почему произошел рост цен на жилую недвижимость.

12 февраля председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что льготную ипотеку необходимо сохранить только в тех российских регионах, где фиксируется низкий объем ввода жилья.

Ранее в феврале глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что регулятор выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки, чтобы избежать избыточных рисков.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления программы льготной ипотеки под 6,5% в настоящее время активно обсуждается. По его словам, помимо мнения ЦБ, существуют и иные точки зрения.

В декабре 2020 года в Центробанке предположили, что темпы роста ипотечного портфеля российских банков по итогам 2020 года могут превысить прошлогодние 20%.

В конце ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что намерен добиваться продления программы льготной ипотеки под 6,5% годовых на новостройки.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября премьер-министр России продлил эту программу до 1 июля 2021 года.