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Столтенберг отметил готовность дронов НАТО к мониторингу восточных границ

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Флот новейших беспилотников-разведчиков (БПЛА) НАТО, входящий в систему наблюдения за поверхностью Земли Alliance Ground Surveillance, готов к полетам для мониторинга южной и восточной границ альянса. Об этом 15 февраля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии видеоконференции министров обороны альянса.

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По его словам, на уровень готовности к проведению операций вышел флот из пяти беспилотников на авиабазе НАТО Сигонелла (Италия).

«Эти машины могут оставаться в воздухе до 50 часов и 24 часа в сутки держать под наблюдением два региона — наши восточные и южные фланги», — уточнил Столтенберг в ходе своего выступления, транслировавшемся в Twitter. Как он добавил, все полеты будут проходить исключительно в воздушном пространстве стран-членов НАТО.

Ранее Столтенберг сообщил, что министры обороны стран НАТО обсудят в ходе видеоконференции 17–18 февраля в том числе и увеличение финансирования военной активности альянса у границ России. Он намерен предложить расширить финансирование основной деятельности альянса по сдерживанию и обороне.

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