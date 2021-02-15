ВТО впервые возглавит женщина

Генеральный совет консенсусом принял решение избрать экономиста Нгози Оконджо-Ивеалу из Нигерии в качестве седьмого генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в понедельник, 15 февраля, говорится на сайте организации.

«Для меня большая честь быть избранным членами организации генеральным директором ВТО», — сказала доктор Оконджо-Ивеала.

Она также подчеркнула, что одним из ключевых приоритетов в работе для нее будет быстрое устранение экономических и медицинских последствий, вызванных пандемией COVID-19.

«Сильная ВТО жизненно важна, если мы хотим полностью и быстро оправиться от разрушений, вызванных пандемией COVID-19. Я с нетерпением жду возможности работать вместе с членами Совета над формированием и реализацией политических ответных мер, необходимых нам для возобновления роста мировой экономики. Наша организация сталкивается с огромным количеством проблем, но, работая вместе, мы можем коллективно сделать ВТО более сильной, гибкой и лучше адаптированной к реалиям сегодняшнего дня», — отметила Оконджо-Ивеала.

Председатель Генерального совета Дэвид Уокер из Новой Зеландии выразил самые теплые поздравления от имени Генерального совета доктору Нгози Оконджо-Ивеале в связи с ее назначением.

«Это очень важный момент для ВТО», — отметил он.

Оконджо-Ивеала станет первой женщиной и первым африканцем, избранным генеральным директором, после вступления в должность 1 марта. Срок рабочей деятельности истечет 31 августа 2025 года.

Известно, что в течение двухмесячного периода, начинающегося 7 сентября, были проведены три этапа консультаций. В ходе этих конфиденциальных консультаций круг кандидатов был сужен с восьми до пяти, а затем и до двух.

Осенью, 8 октября 2020 года, в ВТО сообщили, что в финальный раунд выбора нового главы организации вышли две претендентки: бывший управляющий директор Всемирного банка Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи.

Ранее, 6 февраля, стало известно о том, что американские власти поддерживают кандидатуру представительницы Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в заявлении офиса торгового представительства США, опубликованном 5 февраля.

В ведомстве подчеркнули, что Оконджо-Ивеалу уважают за ее эффективное руководство и «доказанный опыт управления крупной международной организацией с разнообразным составом».

Известно, что ранее 66-летняя нигерийка работала во Всемирном банке исполнительным директором, а в 2012 году претендовала на пост главы организации. Кроме того, она дважды возглавляла министерство финансов своей страны — в 2003–2006 и 2011–2015 годах.