Забравшийся на крышу электрички подросток в Липецке получил ожог 60% тела

В Липецке за жизнь 14-летнего мальчика борются хирурги и комбустиологи детской областной больницы. Подросток получил обширную электротравму, когда забрался на крышу электрички.

Как сообщает GOROD48, инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в поселке Дачный. Мальчик забрался на крышу электрички, получил удар током и упал с высоты вагона на мерзлую землю.

Как рассказал агентству главврач клиники Сергей Голобурдин, состояние ребенка оценивается как очень тяжелое. У него ожог 60% тела и другие травмы, полученные при падении.

«Наши врачи делают всё, чтобы стабилизировать его состояние для перевода в ФГУ «Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии», где оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь детям с травмами и ожогами», — заявил медик.

В конце января на остановке Молодежная в Ленинском районе Саратова мужчина упал на поезд. Пострадавший загорелся от поражения электрическим током и погиб.