Более 10 объектов культурного наследия отремонтируют в Уфе

В Уфе определился подрядчик для капитального ремонта домов, являющиеся объектами культурного наследия. Стоимость контракта с ООО «Уралнефтьспецмонтаж» превышает 93 млн рублей.

До 1 октября 2021 года подрядчик должен отремонтировать 14 домов: по четыре здания на улице Кольцевой и проспекте Октября, по одному — на Новороссийской и Мира, по два — на Архитектурной и Центральной. Об этом информирует «МедиаКорСеть». Работы начнутся с даты подписания акта открытия объектов.

Напомним, в Башкирии может появиться четвертое историческое поселение. Такой статус планируется присвоить селу Темясово Баймакского района, где сохранилось около 20 памятников истории и архитектуры. Деревня Темясово была основана башкирами в конце XVII века.