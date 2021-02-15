Лавров охарактеризовал отношения России с Евросоюзом

Москва готова к нормализации отношений с Евросоюзом, заявил 15 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По завершении переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге Лавров отметил, что отношения с представителями ЕС сегодня проходят на редких, «от случая к случаю», встречах и преимущественно в интересах Брюсселя. Москва готова вернуться к нормальным отношениям, однако европейским партнерам необходимо учитывать и интересы России.

По словам главы российского МИДа, Россия «не уходит из Европы», у нее осталось много европейских партнеров и друзей.

Лавров подчеркнул, что своего рода поворотным моментом в отношениях с ЕС стал 2014 год, когда на Украине случился государственный переворот и Евросоюз «показал свою беспомощность» в договоренностях, достигнутых накануне этого события между властью и оппозицией, под которыми поставили свои подписи Германия, Франция и Польша. Украинская оппозиция также проигнорировала договоренности.

Накануне переговоров с Лавровым Хаависто выразил надежду на нормализацию контактов между Россией и Евросоюзом, писал «Интерфакс». При этом он отметил «неидеальную атмосферу» и «напряженность», возникшую после февральского визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Ранее, 13 февраля, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев обвинил Евросоюз и Украину в попытках разрушить отношения между Москвой с Брюсселем. По его словам, страны НАТО возложили вину за невыполнение Минских соглашений и блокировку решения конфликта на юго-востоке Украины на Россию, а Киев «наивно полагает», что раздел проходит между ЕС и Россией, а не на юго-востоке их страны.

11 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины уже не пытаются скрывать нежелание выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений. Также он назвал Германию и Францию соучастниками преступлений, которые творит Киев в Донбассе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги государственного переворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к выполнению минских договоренностей и проведению прямых переговоров с ДНР и ЛНР.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и РФ — и нормандского формата при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.