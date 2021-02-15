Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

Верховный суд РФ предлагает отнести преступления небольшой и средней тяжести к категории уголовных проступков. Соответствующий проект об изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК) страны был внесен в Госдуму в понедельник, 15 февраля.

Согласно законопроекту, уголовным проступком признается «совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», за исключением ряда преступлений.

«С учетом приведенных критериев законопроектом предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики, ответственность за которые предусмотрена статьями раздела VIII УК РФ (главы 21, 22 и 23)», — указано в пояснительной записке, размещенной в электронной базе ГД.

Отмечается, что к уголовным проступкам, согласно статистике судимости за 2019 год, могут быть отнесены преступления, совершенные более чем 68 тыс. лиц. При этом 72,97% (порядка 49,5 тыс.) из них совершили преступления в экономической сфере.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает уголовную ответственность за клевету в интернете, СМИ или в публичном выступлении. Изменения внесены в ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от тяжести преступления нарушителю будет грозить штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы.

Среди прочего, законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за клевету о совершении тяжких преступлений, в том числе убийств и изнасилований