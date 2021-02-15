Камеры в Москве выписали почти 250 штрафов за разговоры за рулем

В Москве в январе 2021 года новые дорожные камеры зафиксировали 82 водителя, которые разговаривали по телефону во время езды. Всего за 2 месяца камеры выявили 247 таких автомобилиста. Об этом 15 февраля сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

«Разговоры во время вождения повышают риск аварий в четыре раза, а если водитель читает или пишет сообщения, то он возрастает в 20 раз. На дороге даже секунды вашего внимания могут стоить очень дорого не только для вас, но и для других участников движения», — пояснили в ведомстве.

В дептрансе призвали не отвлекаться от дороги во время вождения, а также установить в автомобиле специальный держатель, если телефон используется в качестве навигатора.

1 февраля сообщалось, что за 12 месяцев 2020 года московская ГИБДД зафиксировала 30,295 млн нарушений правил дорожного движения. При этом 28,5 млн постановлений были вынесены при помощи камер видеофиксации нарушений.

В городе в прошлом году был проведен ряд масштабных профилактических мероприятий, в том числе в отношении пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.