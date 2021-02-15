Томский музей НКВД после ремонта станет больше в два раза

Российский фонд «Увековечения памяти жертв политических репрессий» (Фонд Памяти) выкупил для томского мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» соседнее помещение в здании на проспекте Ленина. После ремонта, намеченного на ближайшие месяцы, площадь музея увеличится вдвое, он обновит экспозицию и откроет кафе.

Фонд выкупил и другие площади на цокольном этаже, где ранее располагалось интернет-кафе, в 2021 году они будут переданы в распоряжение музея, сообщил РИА «Томск» директор музея Василий Ханевич.

«Будет расширена экспозиция мемориального музея. В той части, где было интернет-кафе, будет выставочный зал и вся инфраструктура музея: зона приема, кафе, докцентр, библиотека и помещения для сотрудников. Всё это будет единым целым, как в свое время было задумано еще в самом начале, в 1990-е годы», – сказал собеседник агентства, отметив, что площади музея расширятся более чем вдвое.

В планах Фонда Памяти создание в России нескольких музейных центров, посвященных истории политических репрессий.

Как сообщалось в конце января, в Томске задерживается открытие филиала Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Причина — противоэпидемиологические ограничения, принятые в России из-за пандемии коронавируса. Финансироваться проект будет на частные инвестиции. В Пушкинском музее пообещали собрать коллекцию из экспонатов ГМИИ и предметов современного искусства. Кроме выставочного пространства, в бывшем Доме офицеров планируется разместить кафедру современного искусства Томского государственного университета.