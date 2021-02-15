В Германии отказались уточнять данные о расследовании дела Навального

Информация о том, какое именно германское ведомство выявило следы отравляющих веществ в ходе расследования дела блогера Алексея Навального, не может быть раскрыта. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге.

«Предметом вопроса является информация, которая особенно сильно затрагивает общественные интересы, потому на нее нельзя ответить», — приводит «РИА Новости» текст документа в понедельник, 15 февраля.

Подобные ответы в документе также даны на вопросы о том, от кого германские ведомства получили бутылку из-под воды и другие предметы якобы со следами отравляющего вещества, а также где и как эти предметы хранятся.

Как считает депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Антон Фризен, Берлин занимается сокрытием сведений в ситуации с Навальным.

«Представьте себе, что несколько лиц въезжают в Германию вместе с человеком, который был отравлен очень опасным нервно-паралитическим веществом. Плюс предметы, на которых тоже есть следы яда. И на вопрос, правильно ли транспортировались эти предметы, федеральное правительство ответило, что им это неинтересно», — подчеркнул Фризен в разговоре с агентством.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили блогера, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. При этом взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

8 февраля стало известно, что минюст Германии в четвертый раз ответил отказом на запрос Генпрокуратуры России о предоставлении данных по делу о якобы отравлении Навального.

17 января Навальный вернулся в Москву. При этом в берлинский аэропорт его привезли в кортеже с мигалками. Блогера доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он также не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что блогер даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

По прибытии из Германии блогера задержали в московском аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.