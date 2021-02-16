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Со дна акваторий Дальнего Востока поднимут затонувшие суда

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Акватории Дальневосточного федерального округа (ДФО) освободят от затонувших судов, рассказали «Известиям» в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко 16 февраля. План мероприятий по подъему судов утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

«При поддержке председателя правительства мы подошли к решению проблемы, копившейся десятилетиями. Мы даем старт практическому проведению «генеральной уборки», расчистке акваторий страны от затонувших судов», — заявила Абрамченко.

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По ее словам, утилизация затонувших судов поспособствует улучшению экологии территорий, повысит туристическую привлекательность, благоприятно скажется на судоходстве и рыболовстве.

В качестве пилотного региона по подъему судов выступит Магаданская область, отметила вице-премьер. В бухте Нагаева первые четыре судна поднимут и удалят в течение 60 дней с момента подписания госконтракта с подрядчиком.

Бухта Нагаева — бухта в Тауйской губе Охотского моря (Магаданская область). Вдается в меридиональном направлении на 16 км в западную часть полуострова Старицкого. Хорошо защищена с трех сторон (кроме западной) и считается лучшей стоянкой для судов в Охотском море.

До июля текущего года Минтранс совместно с Минфином и Росимуществом оценят перспективы распространения полученного в Магаданской области опыта на другие субъекты Российской Федерации, говорится в сообщении.

Кроме того, до 1 марта 2021 года Минтранс, Росморречфлот, администрации морских портов и бассейнов внутренних водных путей вместе с регионами ДФО должны сформировать перечень затонувшего и подлежащего подъему имущества, отметила вице-премьер.

В августе прошлого года сообщалось, что на территории Дальнего Востока затонуло более 1 тыс. судов. Только на дне залива Петра Великого находится более 130 объектов. Бесхозные корабли можно обнаружить рядом с Сахалином, Камчаткой, Хабаровским краем и другими регионами.

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