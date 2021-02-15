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Посол Индии рассказал о ходе переговоров о закупке у России МиГ-29 и Су-30

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Вопрос закупки Индией дополнительных истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ находится на продвинутом этапе переговоров, сообщил 15 февраля индийский посол в Москве Венкатеш Варма.

Ход винта: Индия рассчитывает на поставку МиГ-29 и Су-30 до конца года
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Дипломат указал, что обсуждение данного вопросу продолжается.

Ранее в Минобороны Индии заявили, что совет по оборонным закупкам страны одобрил приобретение у России 21 МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более $984 млн, передает «РИА Новости».

Индийское минобороны начало переговоры с Россией по модернизации Су-30МКИ еще в октябре 2019-го. В июне 2020 года индийское военное ведомство предварительно одобрило сделку, однако подвижек в деле не было.

По словам директора Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслана Пухова, нынешняя поставка дополнительной партии МиГ-29 и Су-30МКИ нужна для того, чтобы восполнить отслужившие свой срок самолеты этих же моделей у индийских ВВС.

Подчеркивалось, что покупка новой партии МиГ-29 оправдана еще и в связи с тем, что не нужно строить новые объекты по их техническому обслуживанию, так как в Насике уже существует завод HAL «Озар».

В этом году также ожидается закупка Индией истребителей МиГ-35. Другим потенциально крупным контрактом на закупку боевых самолетов является программа глубокой модернизации парка индийских истребителей Су-30МКИ по варианту Super Sukhoi.

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