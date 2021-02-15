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Сенатор рассказала об изменении маркировки БАДов с 1 апреля

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала в понедельник, 15 февраля, что в России скоро начнет действовать система маркировки биологически активных добавок (БАД).

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«С 1 апреля 2021 года вводятся пилотные проекты по маркировке БАДов по составу витаминно-минерального комплекса. Одной из основных целей этой маркировки является предупреждение контрафактной продукции», — сказала она на пресс-конференции НСН.

В свою очередь, главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук Вера Коденцова напомнила, что БАДы не являются лекарствами.

«Они содержатся в нашей пище и нашем организме на протяжение всей жизни и нужны для его нормального функционирования», — отметила она.

Ранее, 8 февраля, сообщалось, что Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке биологически активных добавок (БАД) к пище с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года, сообщает телеканал «Звезда».

До 15 июля 2021 года предлагается разработать и утвердить методические рекомендации по проведению эксперимента. Участие в нем будет на добровольной основе.

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