Россияне смогут оставить заявку на газификацию на портале госуслуг

Заявку на газификацию жители России смогут оставить на портале госуслуг. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Введение единого регионального оператора позволит заключать комплексный договор, который будет в себя включать и подключение граждан, и договор на поставку газа, и договор на техническое обслуживание. Это будет комплексный договор, который может предоставляться гражданам через единый портал государственных услуг», — отметил государственный деятель в ходе совещания о газификации регионов.

Ранее в это же день Миллер сообщал, что реализация программы газификации в России позволит увеличить потребление газа на 18,6 млрд кубометров газа в год. По его словам, введение единого оператора газификации может на 30% уменьшить стоимость финального подключения домовладений к газу.

В ноябре прошлого года правительство России согласовало разработанную Минэнерго программу газификации регионов до 2030 года.

В декабре Минфин внес в кабмин механизм финансирования этой программы.

На совещании с президентом России Владимиром Путиным 19 января Миллер заявил, что холдинг завершит технически возможную газификацию страны к 2030 году. Корпорация также подписала с регионами планы-графики синхронизации работ на 2021 год.