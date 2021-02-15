Синих собак из Дзержинска доставили в ветеринарную клинику

Стаю собак с синей шерстью, пойманную на территории химпредприятия в Дзержинске в Нижегородской области, доставили в ветеринарный госпиталь. Животных обследовали, их здоровью ничего не угрожает. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Сотрудники госпиталя «Зоозащита-НН» провели отлов семи собак, шерсть которых имела синий оттенок. Животных доставили в госпиталь, где у них взяли первичные анализы. Общий анализ крови у всех нормальный, в том числе и биохимия», — говорится в сообщении.

По словам директора «Зоозащита-НН» Владимира Гройсмана, собаки будут находиться под наблюдением еще около семи дней. Им будет оказана вся необходимая помощь.

«Мы пока не знаем, что привело к окрашиванию шерсти собак. Для этого нужны «большие» анализы, которые мы у себя сделать не можем», — добавил Гройсман.

Стаю синих собак ранее заметили на территории завода в Дзержинске Нижегородской области. Фотографию животных опубликовали в одном из пабликов, посвященных городу, в социальной сети «ВКонтакте».

Конкурсный управляющий акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец отметил, что возможной причиной окрашивания шерсти собак в голубой цвет стали остатки химических веществ.