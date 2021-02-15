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Новоселов в образе викинга с топором провел тренировку в снегу

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Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов по прозвищу Безумный Макс устроил тренировку в образе викинга в снегу. Соответствующий видеоролик он опубликовал в stories на своей странице в Instagram 15 февраля.

Таким образом спортсмен тренируется перед предстоящим боем с бывшим игроком в американский футбол, обладателем титула «Самый большой бицепс в России» Денисом Вильдановым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

На кадрах Новоселов с голым торсом, в шапке викинга и по колено в снегу выполняет упражнения с топором.

Накануне самбист опубликовал видеоролик, где он в одних шортах ныряет в сугроб.

За день до этого Новоселов рассказал о травмах, полученных за время карьеры. До этого, 11 февраля, он провел тренировку с боксером Константином Цзю.

В свою очередь, Вильданов заявил, что перед боем с Новоселовым он скинул 32 кг. Спортсмен уверен, что одержать победу над противником ему поможет опыт в американском футболе: игра помогла ему стать стойким и выносливым, что может сыграть решающую роль на ринге.

В ходе турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» также встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов проведет бой со спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.

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