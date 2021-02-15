В Техасе более 2 млн человек остались без света из-за снежной бури

Число жителей Техаса, оставшихся без электроэнергии в результате обрушившейся на штат снежной бури и похолодания, превысило 2 млн. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает специализированный портал об электроснабжении в США, Канаде и ЕС poweroutage.com.

Согласно данным портала, в Техасе на данный момент без света остались 2 382 119 человек при более чем 12 млн зарегистрированных потребителей электроэнергии.

Также сообщается, что отключения продолжаются. Уровень тревоги растет.

«Около 5 тыс. потребителей газа и электроэнергии Оклахомы остались без электричества в течение ночи, а в штате Арканзас зарегистрировано около 3 тыс. отключений. Оба штата имеют гораздо меньшее население по сравнению с Техасом», — сообщает Foxnews.

Телеканал также отмечает, что в воскресенье вечером, 14 февраля, президент США Джо Байден по просьбе губернатора Грега Эбботта объявил на всей территории штата режим ЧС на федеральном уровне.

Ранее, 19 февраля, с подобной проблемой столкнулась Испания. Сильнейшая за последние полвека снежная буря обрушилась на страну 8 января. Из-за стихии погибли четыре человека. Температура воздуха снизилась из-за шторма «Филомена». В горах Андалусии уровень снега достиг отметки 50 см. Непогода парализовала работу транспортных систем Испании.

Мэрия Мадрида оценила ущерб, нанесенный городу снежной бурей, в €1,4 млрд, об этом заявил в четверг, 14 января, мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.