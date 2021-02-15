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Украинский дипломат выразил уверенность в завершении строительства СП-2

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Украинский дипломат и бывший представитель Киева на переговорах в Минске Роман Бессмертный выразил уверенность, что Россия обязательно введет в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».

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В качестве довода он провел параллель между разговором российского и американского лидеров Владимира Путина и Джозефа Байдена, после которого было принято решение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), и возобновлением строительства трубопровода. По его словам, последовательность этих изменений — не случайность.

Бессмертный указал на слухи о том, что Германия якобы намеревается перекрыть газопровод по дну Балтики, если будет исключен транзит через Украину. Однако в тоже время, по словам дипломата, Австрия и Франция высказались за поддержку проекта.

В такой ситуации Украине надо отстаивать свои права, так как «клуб друзей Украины против Путина» имеет шаткое положение и может в скором времени распасться, заявил Бессмертный в эфире телеканала «Наш».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

Вашингтон ввел односторонние экстерриториальные рестрикции против проекта в декабре 2019 года. Затем США расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

В январе 2021 года минфин США объявил о расширении санкций против Российской Федерации в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности под действие санкций попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Ограничения предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода, однако в германском правительстве не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

Тогда же газета Handelsblatt сообщила, что новая администрация США сигнализировала о готовности снять санкции со строящегося газопровода «Северный поток – 2» при выполнении ФРГ ряда условий. По данным газеты, американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию трубопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

12 февраля американские сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции в отношении «Северного потока – 2».

При этом 15 февраля судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании, которая ранее была приостановлена из-за непогоды. В этот же день гендиректор Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс назвал газопровод мостом для сохранения отношений между Россией и ФРГ.

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