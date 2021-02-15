Белорусскому оппозиционеру Цепкало инкриминированы три эпизода получения взятки

Генеральная прокуратура Белоруссии направила латвийским коллегам просьбу о выдаче оппозиционного политика Валерия Цепкало для привлечения его к уголовной ответственности. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Уголовное дело в отношении Цепкало В.В. находится в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Уточняется, что ему инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Белоруссии.

8 февраля сообщалось, что белорусский СК собирается добиваться экстрадиции Цепкало из Латвии. Отмечалось, что документы об инициировании процедуры направили в Генпрокуратуру этой прибалтийской страны.

В сентябре 2020 года Цепкало заявил, что собирает свидетельства пострадавших в результате протестов в Белоруссии для привлечения президента Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге.

Цепкало, который в 2020 году участвовал в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, сейчас находится за пределами страны вместе с семьей, откуда продолжает политическую деятельность.

7 февраля Следственный комитет Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателя Telegram-каналов Nexta и Nexta Life Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича.