Названа средняя цена авто с пробегом в России в январе 2021 года

В России в январе 2021 года средняя цена легкового автомобиля с пробегом составила 688 тыс. рублей, что на 3,3% больше, чем в декабре 2020-го. Об этом 15 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что рост цен на вторичном рынке в зависимости от моделей и их возраста отличается. Так, самый популярный автомобиль с пробегом в РФ — Ford Focus в возрасте трех лет, в январе подорожал в среднем на 6% (по отношению к декабрю).

При этом Hyundai Solaris и Kia Rio, которые входят в тройку самых популярных б/у иномарок, в той же возрастной категории за месяц прибавили 8% и 13% соответственно.

4 февраля сообщалось, что по итогам 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,68 млн рублей, что на 7% больше, чем в 2019 году.

Средневзвешенная цена автомобиля массового сегмента в прошлом году достигла 1,33 млн рублей, увеличившись на 4%. Такой же показатель в премиум-сегменте вырос значительнее — на 13%, до 4,93 млн рублей.