Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Голикова отметила снижение смертности от онкологических заболеваний в РФ
Мир
МИД Турции указал на двойные стандарты Запада в борьбе с терроризмом
Мир
Украинский экономист предрек стране «пастушье» будущее
Мир
Главы МИД России и Армении проведут встречу в Москве 17 февраля
Мир
Эксперт ВОЗ рекомендовал переболевшим коронавирусом вакцинироваться
Мир
Билл Гейтс заявил о планах вложить $2 млрд в борьбу с изменением климата
Общество
Один человек госпитализирован после обрушения строительных лесов в Москве
Мир
Финляндия выступила за участие белорусской оппозиции в политическом процессе
Мир
В Техасе более 2 млн человек остались без света из-за снежной бури

Главы МИД России и Армении проведут встречу в Москве 17 февраля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве 17 февраля пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его армянского коллеги Ары Айвазяна. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Беспилотный мир: в Карабахе заработал российско-турецкий центр
Военнослужащие двух стран будут следить за режимом прекращения огня

Отмечается, что министры обсудят актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня.

«Особое внимание будет уделено реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе», — говорится в сообщении МИДа.

Кроме того, в ходе встречи главы ведомств сверят планы работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В конце января Лавров обсудил по телефону с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым ситуацию в Нагорном Карабахе и вопросы выполнения подписанных соглашений по региону. Министры также затронули тему двустороннего сотрудничества, а также внешнеполитического взаимодействия, в том числе в ООН и ОБСЕ.

По инициативе президента России Владимира Путина в Кремле 11 января состоялась встреча лидеров РФ, Армении и Азербайджана, на которой обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе днем ранее. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021