Главы МИД России и Армении проведут встречу в Москве 17 февраля

В Москве 17 февраля пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его армянского коллеги Ары Айвазяна. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Отмечается, что министры обсудят актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня.

«Особое внимание будет уделено реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе», — говорится в сообщении МИДа.

Кроме того, в ходе встречи главы ведомств сверят планы работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В конце января Лавров обсудил по телефону с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым ситуацию в Нагорном Карабахе и вопросы выполнения подписанных соглашений по региону. Министры также затронули тему двустороннего сотрудничества, а также внешнеполитического взаимодействия, в том числе в ООН и ОБСЕ.

По инициативе президента России Владимира Путина в Кремле 11 января состоялась встреча лидеров РФ, Армении и Азербайджана, на которой обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе днем ранее. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.