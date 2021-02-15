Королева Великобритании Елизавета II отреагировала на беременность Меган Маркл

Представитель Букингемского дворца сделал в понедельник, 15 февраля, заявление от лица королевы Великобритании Елизаветы II о беременности супруги принца Гарри Меган Маркл.

«Ее величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы и желают им всего наилучшего», — приводит его слова People.

Накануне представитель герцогов Сассекских сообщил, что принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка, передает НСН.

Пол ребенка пока неизвестен.

Второй ребенок пары станет восьмым в порядке престолонаследия после принца Уэльского Чарльза, герцога Кембриджского Уильяма, принца Джорджа, принцессы Шарлотты, принца Луи, герцога Сассекского Гарри и его сына Арчи.

В ноябре Меган Маркл рассказала о потере второго ребенка. Она также призвала не замалчивать тему выкидышей, а делиться своей болью.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений супруги получили это право, несмотря на разочарование этим выбором со стороны королевы Елизаветы II.

Ранее, 9 февраля, стало известно, что у королевы Великобритании Елизаветы II родился девятый правнук. О рождении первенца 9 февраля сообщила внучка ее величества принцесса Евгения Йоркская.