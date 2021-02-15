Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Голикова отметила снижение смертности от онкологических заболеваний в РФ
Мир
МИД Турции указал на двойные стандарты Запада в борьбе с терроризмом
Мир
Украинский экономист предрек стране «пастушье» будущее
Мир
Главы МИД России и Армении проведут встречу в Москве 17 февраля
Мир
Эксперт ВОЗ рекомендовал переболевшим коронавирусом вакцинироваться
Мир
Билл Гейтс заявил о планах вложить $2 млрд в борьбу с изменением климата
Общество
Один человек госпитализирован после обрушения строительных лесов в Москве
Мир
Финляндия выступила за участие белорусской оппозиции в политическом процессе
Мир
В Техасе более 2 млн человек остались без света из-за снежной бури

Королева Великобритании Елизавета II отреагировала на беременность Меган Маркл

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель Букингемского дворца сделал в понедельник, 15 февраля, заявление от лица королевы Великобритании Елизаветы II о беременности супруги принца Гарри Меган Маркл.

Королева в возмущении: почему принц Гарри и Меган Маркл отказались от денег и статуса
Что означает решение герцога и герцогини Сассекских и как оно отразится на британском престоле

«Ее величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы и желают им всего наилучшего», — приводит его слова People.

Накануне представитель герцогов Сассекских сообщил, что принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка, передает НСН.

Пол ребенка пока неизвестен.

Второй ребенок пары станет восьмым в порядке престолонаследия после принца Уэльского Чарльза, герцога Кембриджского Уильяма, принца Джорджа, принцессы Шарлотты, принца Луи, герцога Сассекского Гарри и его сына Арчи.

В ноябре Меган Маркл рассказала о потере второго ребенка. Она также призвала не замалчивать тему выкидышей, а делиться своей болью.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений супруги получили это право, несмотря на разочарование этим выбором со стороны королевы Елизаветы II.

Ранее, 9 февраля, стало известно, что у королевы Великобритании Елизаветы II родился девятый правнук. О рождении первенца 9 февраля сообщила внучка ее величества принцесса Евгения Йоркская.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021